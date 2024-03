Ucraina, Zelensky al capolinea. Sindaco di Kiev: "Ha commesso troppi errori"

Ucraina, anche il sindaco di KIev volta le spalle a Zelensky: "Ora un governo di unità nazionale"

A due anni dall'inizio della guerra in Ucraina sembra arrivato il momento di un cambio alla guida del paese colpito dai russi. Vladimir Zelensky, prima osannato e idolo assoluto del popolo, adesso sembra proprio in grande difficoltà. L'ultimo a voltargli le spalle è il sindaco della capitale Vitali Klitschko. "Rimuovere il generale Zaluzhny - dice il primo cittadino di Kiev a Repubblica - è stato un grosso errore. Per due anni Zelensky ha difeso con successo il nostro Paese contro l'esercito più grande e potente del mondo, e ciascuno di noi lo associa all'immagine del nostro più importante difensore. Il presidente - aggiunge - avrebbe dovuto spiegare il motivo di una decisione che ha scioccato ogni ucraino. Molti si sono disperati".

Poi prosegue: "Purtroppo anche con la legge marziale, quando avremmo bisogno dell'unità di tutte le forze politiche e dei cittadini perché è lo strumento per vincere la guerra, la lotta politica continua. Non posso definirla diversamente. Alcuni politici mettono le loro ambizioni sopra gli interessi dello Stato". Per il sindaco di Kiev, "Sarebbe un grande sbaglio costituire un cartello in opposizione a Zelensky. Sarebbe invece un'idea molto saggia da parte sua riunire le forze attorno a sé. Sarebbe la chiave per vincere". Un governo di unità nazionale? "Sì, per esempio", conclude Klitschko.