Natale 2024, Eataly e il gusto di stupire: non solo panettoni/pandori firmati, ma anche dolci tipici e il packaging artistico

Eataly Milano Smeraldo, i sapori delle feste per il Natale 2024

Da Eataly Milano Smeraldo i sapori delle feste preparano un viaggio sensoriale tra le eccellenze gastronomiche italiane in vista del Natale 2025: fiore all'occhiello la linea esclusiva di panettoni e pandoro firmata dal marchio, ma attenzione anche alla proposta di vini pregiati selezionati, salumi e formaggi italiani, sino ai golosi dolci tipici. Non solo una attenta selezione di materie prime, ma anche l'occhio vuole la sua parte e l'artistico packaging dei panettoni e pandori a marchio Eataly è la ciliegina sulla torta per queste feste natalizie. Vediamo i dettagli

Natale 2024, Eataly lancia il... gusto di stupire

Il Natale di Eataly è fatto di esperienze uniche che celebrano il gusto e rimandano alle nostre tradizioni più care, di prodotti nati dalla ricerca dei migliori ingredienti e da una sapiente lavorazione, come la linea esclusiva di panettoni e pandoro firmata Eataly. E, ancora, di una grande selezione di vini pregiati, di salumi italiani, di formaggi dei nostri alpeggi e dei più golosi dolci tipici, protagonisti di un’atmosfera che ti lascerà a bocca aperta. Per le feste, il gusto di stupire è sia in negozio che online.

NATALE 2024 EATALY, UN’ESPERIENZA UNICA

L’esperienza unica del Natale di Eataly Milano Smeraldo vive attraverso la proposta di specialità enogastronomiche e prodotti della tradizione italiana che rendono speciali le Feste, in uno spazio completamente rinnovato. Con più di 20.000 prodotti fra cui scegliere da Eataly c’è la certezza di trovare sempre il meglio. Dalle specialità regionali dolci e salate alle proposte fresche dei banchi sino alle oltre 2.000 etichette a scaffale nell’Enoteca, anch’essa tutta nuova, al primo piano e arricchita con una postazione fissa di degustazione, per scoprire e assaggiare le tante bottiglie della selezione, anche assieme ai produttori stessi.





NATALE 2024 EATALY PANETTONI E PANDORO

Arriva anche quest’anno la linea di grandi lievitati dedicati alle Feste firmati Eataly. L’attenta selezione delle materie prime dà vita a quattro panettoni e un pandoro racchiusi in un packaging perfetto per portare in tavola eleganza e gusto. Lavorati a mano singolarmente, vanno assaporati dopo un veloce passaggio in forno per esaltarne ancora di più i profumi.

NATALE 2024 EATALY, NOVITA' PACKAGING

Il panettone classico è proposto anche nella variante in latta rossa, per rendere l’esperienza ancora più preziosa, nonché una bella idea regalo.

Aggiunto inoltre un elemento di inclusività attraverso il TQ Braille, uno speciale QRcode individuabile da persone non vedenti e ipovedenti che riporta informazioni sul prodotto.

Le confezioni di panettoni e pandoro anche quest’anno hanno la certificazione FSC (Forest Stewardship Council) che attesta una corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati.





NATALE 2024 EATALY - Panettone Classico

Il grande classico della tradizione natalizia è preparato con le migliori materie prime e lievito madre. L’impasto è soffice ed è arricchito da uvetta, arancia candita, pasta d’arancia candita italiana e vaniglia Bourbon. Il suo profumo agrumato rende semplicemente irresistibile ogni fetta!

NATALE 2024 EATALY Panettone Pere e Cioccolato Fondente - novità 2024



Un panettone davvero speciale, nato dall’abbinamento di due ingredienti di alta qualità: la pera candita e il cioccolato fondente 43%. L’impasto, soffice e fragrante, è fatto con lievito madre e vaniglia Bourbon. È privo di scorze di agrumi canditi e uvetta. A un dolce così goloso e profumato sarà difficile resistere!

NATALE 2024 EATALY Panettone Limoncello - novità 2024



Tra le novità firmate Eataly per il Natale 2024, questo panettone è una vera delizia da portare in tavola. È realizzato con lievito madre, vaniglia Bourbon ed è privo di uvetta. All’impasto del panettone classico vengono aggiunti il limoncello, la scorza di limone e il limone candito italiano, che regalano al prodotto un sapore inconfondibile.

NATALE 2024 EATALY Panettone Cioccolato Bianco e Spalmabile al Pistacchio - novità 2024

Un panettone senza uvetta e canditi, reso ancora più goloso dal cioccolato bianco. Da gustare al naturale oppure con la crema spalmabile Eataly inclusa nella confezione, realizzata con il 41% di pistacchio.

NATALE 2024 EATALY - Pandoro

Il pandoro è un grande classico, realizzato secondo l’antica ricetta tradizionale e preparato con burro di pasticceria, uova fresche da galline allevate a terra, lievito madre rinfrescato tre volte al giorno e vaniglia Bourbon. L’impasto viene quindi lavorato per 72 ore, secondo ricetta della tradizione. Il risultato è un pandoro morbido e profumato, perfetto con una spolverata di zucchero a velo.

I panettoni Eataly sono proposti al pubblico al prezzo di € 39,90; il pandoro Eataly a € 34,90. Il panettone classico in latta a € 52,90.

NATALE 2024 EATALY NUOVE CONFEZIONI REGALO