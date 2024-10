Ascolti tv, Amadeus extralarge cresce ma non troppo

Ascolti tv ieri 7 ottobre 2024: Chissà chi è sale a 739mila spettatori per il 3,5% di share

Amadeus ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa ha ammesso che sapeva fin dall'inizio che ripartire sul Nove dopo tanti anni in Rai sarebbe stato difficile ma allo stesso tempo non è preoccupato per gli ascolti tv. Le sue parole sembrano avergli portato fortuna dato che ieri Chissà chi è, andato in onda in versione prolungata dalle 20:42 alle 21:51, ha raggiunto 739.000 spettatori con il 3.5% di share. Nelle puntate precedenti il game show con una durata più breve viaggiava intorno al 3% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 7 ottobre 2024 dell'access prime time per le altre reti: Cinque Minuti su Rai1 con 4.132.000 spettatori (19.8%) e Affari Tuoi con 5.687.000 spettatori (26.2%), Striscia la Notizia su Canale 5 con 2.853.000 spettatori (13.1%), TG2 Post con 527.000 spettatori (2.4%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.451.000 spettatori (6.8%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.157.000 spettatori (5.5%) e Un Posto al Sole con 1.480.000 spettatori (6.8%), 4 di Sera su Rete 4 con 1.060.000 spettatori (5%) nella prima parte e 967.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.798.000 spettatori (8.2%).