Ascolti tv, continua la crisi di Amadeus. Striscia la Notizia in lieve ripresa

Ascolti tv ieri 3 ottobre 2024: Striscia la Notizia sale a 2.84 milioni di spettatori per il 13,4% di share

Sembra non esserci pace per Amadeus. Il conduttore sta vivendo un momento difficilissimo in termini di ascolti tv dopo il suo arrivo sul Nove. Il nuovo game show Chissà chi è proprio non ingrana e ieri è è rimasto stabile a 598.000 spettatori (2.8%). Il giorno prima Amadeus aveva raggiunto 535.000 spettatori (2.7%).

Anche Striscia la Notizia con la nuova conduzione di Nino Frassica e Michelle Hunziker non vola propriamente negli ascolti tv, anche se ieri è cresciuta a 2.843.000 spettatori (13.4%). Nella precedente puntata aveva chiuso a 2.493.000 spettatori (2.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 3 ottobre 2024 nell'access prime time per le altre reti: Cinque Minuti su Rai1 con 4.304.000 spettatori (21.2%) e Affari Tuoi con 5.377.000 spettatori (25.3%), TG2 Post con 557.000 spettatori (2.6%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.442.000 spettatori (6.8%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.182.000 spettatori (5.7%) e Un Posto al Sole con 1.526.000 spettatori (7.1%), 4 di Sera su Rete 4 con 1.013.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 1.003.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.684.000 spettatori (7.9%).