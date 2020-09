Ascolti tv, Antonella Clerici batte... La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi

Antonella Clerici fa il suo esordio con E’ Sempre Mezzogiorno su Rai1 e conquista 1.857.000 spettatori con il 15.38% di share. Numeri buoni, sono quasi 5 punti di share rispetto a Linea verde del lunedì precedente e fa il 3% in più rispetto alla media de La prova del cuoco condotta da Elisa Isoardi (brillante protagonista in queste settimane a Ballando con le Stelle dove ha raccolto applausi per un freestyle in solitaria, vista l'assenza per infortunio del suo ballerino Raimondo Todaro). Il debutto de La Prova del Cuoco l'anno scorso portò a Rai1 solo 1.396.000 – 10.4% (anche se in quel caso va sottolineato che iniziò alle 12.40 al termine di uno speciale di Rai Parlamento per il discorso del premier Giuseppe Conte). L’ultima edizione de La prova del Cuoco con la conduzione della Clerici fu nella stagione 2017-2018 e teneva una media del 15,9%. Bene dunque l'esordio anche se Canale 5 non ne risente e Forum con Barbara Palombelli tiene 1.555.000 telespettatori con il 17.33%.

Ascolti tv, Striscia la Notizia al 18,61%. Ma I Soliti Ignoti vincono in sovrapposizione

Nel lunedì dei debutti parte bene Striscia la Notizia – la voce dell’insofferenza che, con Ficarra e Picone in conduzione, ha inaugurato la 33esima stagione con 4.830.000 telespettatori e il 18.61% di share. I Soliti Ignoti su Rai1 ha ottenuto 4.693.000 spettatori con il 18.17%. In sovrapposizione però ha vinto il programma di Amadeus (18,30% vs 17,64%, 4,736 vs 4,564). Il tg satirico di Antonio Ricci comunque fa bene sul pubblico attivo (quello di riferimento per gli investitori pubblicitari) dove ha ottenuto il 21.26% di share. Alle 21.37, lo storico varietà campione d’ascolti ha raggiunto picchi di 5.881.264 telespettatori, pari al 22.35% di share e al 25.04% di share sul target 15-64 anni. Numeri ottimi, l'unico neo è il paragone con il debutto del 2019 Striscia, condotto da Ezio Greggio e Michelle Hunziker, fece 5.287.000 e il 20.6%.

Ascolti tv, Flavio Insinna al debutto mette ko Gerry Scotti

Nel preserale, fa bene Flavio Insinna: L’eredità su Rai1 ha esordito con 4.285.000 spettatori e il 22,4%, mentre Caduta libera condotto da Gerry Scotti su Canale5 ha portato a casa 3.421.000 spettatori e il 18,8%.