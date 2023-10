Ascolti tv, boom per Tale e Quale Show. Crozza sale al 6% di share

Carlo Conti presenta Tale e Quale Show (Crediti foto Assunta Servello per Rai)

Ascolti tv, l'ironia di Crozza piace sempre di più: il comico sale al 6% di share

Lo show di Carlo Conti "Tale e Quale" si prende la prima serata del venerdì sera: il programma in onda su Rai 1 ha conquistato 3.381.000 spettatori pari al 22% di share. Seconda su Canale5 l’ultima puntata de La Voce che hai Dentro ha incollato davanti al video 1.876.000 spettatori con uno share dell’11.1%. Su Rai2 la partita dei Mondiali Maschili di Rugby – Francia-Italia è la scelta di 507.000 spettatori pari al 2.7% (pre e post gara a 374.000 e il 2%). Su Italia1 Big Game – Caccia al presidente è visto da 1.194.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Totò e il principe De Curtis. L’uomo oltre la maschera segna 586.000 spettatori (3.3%). Mentre sul Nove Fratelli di Crozza sigla 1.116.000 spettatori (6%). Sul 20 Ferite mortali è visto da 542.000 spettatori (3%). Su Rai4 The Hollow Point – Punto di non ritorno arriva a 295.000 spettatori (1.6%). Su Iris Contact è visto da 326.000 spettatori (2%). Su La5 Grande Fratello segna 168.000 spettatori pari all’1.3%.