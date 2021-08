Ascolti tv, Gentili supera il 6%. Tokyo 2021, l'atletica vola al 37,8%

Ascolti tv di domenica 1 agosto

Tokyo 2021 conquista gli italiani: l'atletica tiene incollate allo schermo nella giornata di domenica 1 agosto ben 5,6 milioni di persone, incassando il 37,8% di share. Il picco più alto, arrivato al 46,2%, è durante l'oro di Jacobs, con 6,9 milioni di telespettatori. Nel complesso su Rai2 Olimpiadi Tokyo 2020 – Il Circolo degli Anelli ha catturato l’attenzione di 1.885.000 spettatori con il 12.5% di share.

Durante la serata di domenica 1 agosto il primo posto va a Si Accettano Miracoli su Rai 1 che ha conquistato 2.271.000 spettatori pari al 14.4% di share. Secondo posto per le Olimpiadi. E terzo gradino del podio su Canale 5 per la seconda stagione in prima visione della serie spagnola Grand Hotel – Intrighi e Passioni che ha raccolto davanti al video 1.359.000 spettatori pari al 10% di share.

Su Italia1 la replica di Colorado ha intrattenuto 620.000 spettatori con il 4.5% di share. Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha raccolto davanti al video 698.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 The Other Wife – L’Altra Moglie è stato visto da 800.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 L’Età dell’Innocenza ha interessato 254.000 spettatori con l’1.8%. Su Tv8 Prospettive di un Dellitto è stato seguito da 353.000 spettatori con il 2.2% di share.

Sul Nove Cambio Moglie segna 173.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 47 Metri ha ottenuto 285.000 spettatori e l’1.7%. Su Iris The New World – Il Nuovo Mondo ha raccolto 358.000 spettatori con il 2.4%. Su Top Crime Colombo ha raccolto 374.000 spettatori con il 2.3%. Su Real Time 90 Giorni per Innamorarsi raccoglie 308.000 spettatori (1.8%), nel primo episodio, e 420.000 spettatori (3.1%), nel secondo episodio.

Ascolti tv, access prime time di domenica 1 agosto

Su Rai1 Techetechetè ha raccolto 3.020.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.257.000 spettatori con il 13.3%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 754.000 spettatori (4.5%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 800.000 spettatori con il 4.8% e 1.071.000 spettatori con il 6.3% nelle due parti di messa in onda. Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raccoglie 559.000 spettatori e il 3.3%. Su la7 Meraviglie Senza Tempo raccoglie 241.000 spettatori e l’1.4%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 491.000 spettatori pari al 2.9% di share. Sul Nove Little Big Italy segna 172.000 spettatori e l’1%.

Ascolti tv, preserale di domenica 1 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.197.000 spettatori (17.3%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 3.115.000 spettatori (22.1%). Su Canale 5, dopo la presentazione (840.000 – 6.8%), la replica di Conto alla Rovescia segna 1.136.000 spettatori (8.2%). Su Rai2 Tokyo 2020 – Best Of ha appassionato 1675.000 spettatori (12.8%). Su Italia1 CSI ha totalizzato 369.000 spettatori (2.4%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 618.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 TGR ha informato 2.039.000 spettatori con il 14.1%. Blob segna 652.000 spettatori con il 4.1%. Su La7 Bell’Italia in Viaggio ha appassionato 88.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 d’Ungheria in differita ha raccolto 1.044.000 spettatori e l’8.1%.

Ascolti tv, seconda serata di domenica 1 agosto

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 582.000 spettatori pari ad uno share del 7%. Su Canale 5 The Baker and the Beauty ha intrattenuto 322.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Rai2 Olimpiadi Tokyo 2020 – Record segna 710.000 spettatori (9.4%). Go Tokyo 2020 segna 357.000 spettatori con il 9.2%. Su Italia1 il film Annabelle 3 segna un netto di 184.000 ascoltatori con il 4.3% di share. Su Rai 3 Amo la Tempesta è visto da 164.000 spettatori (2.5%). Su Rete 4 Mai con uno sconosciuto è la scelta di 218.000 spettatori (3.2%).