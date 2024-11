Ascolti tv, quasi 7 milioni per l'Italia di Spalletti. Del Debbio regge il colpo con Briatore e batte Formigli, Rai2 fa match point con Sinner

Ascolti tv ieri 14 novembre 2024: Dritto e Rovescio fa meglio di Piazzapulita. L'incontro Sinner-Medved porta Rai2 al 9,6% di share

Come da copione Rai1 stravince la sfida degli ascolti tv con la partita Belgio-Italia di Nations League, che ha incollato al video 6.806.000 di tifosi pari al 30.9% di share. Segue la fiction Endless Love su Canale 5 che resiste con 2.600.000 spettatori per il 13.6% di share. Ottimo risultato per Rai2 che ringrazia ancora Jannik Sinner. La sfida tra il tennista italiano e Daniil Medvedev per le ATP Finals è stata seguita da 2.170.000 spettatori (9.6%).

Dritto e Rovescio su Rete 4 con ospite Flavio Briatore cala a 926.000 spettatori (6.4%) ma si conferma il primo talk del giovedì. Nella precedente puntata Paolo Del Debbio aveva raggiunto 1.016.000 spettatori (7.2%). Anche Piazzapulita su La7 scende a 802.000 spettatori (5.6%). La scorsa settimana Corrado Formigli aveva ottenuto 870.000 spettatori (6.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 14 novembre 2024 per le altre reti: Le Iene presentano: Inside su Italia 1 con 938.000 spettatori (7.8%), Splendida Cornice su Rai3 con 937.000 spettatori (5.4%), The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo su TV8 con 435.000 spettatori (2.3%), Il contadino cerca moglie sul Nove con 399.000 spettatori (2.1%).