Ascolti tv, Amadeus e La Corrida spiccano il volo. La7 notte da leoni: dopo Gruber-Salvini show, Cazzullo batte Giordano

Ascolti tv ieri 13 novembre 2024: Gerry Scotti le canta a tutti in finale. Chi l'ha visto'? Cala (10,1%)

Io Canto Generation su Canale 5 chiude in rialzo al 2.220.000 spettatori con il 17.3% di share. Nella semifinale il talent condotto da Gerry Scotti aveva incollato al video 2.084.000 spettatori (14.7%). A seguire il film Gifted – Il dono del talento su Rai1 con 2.189.000 spettatori pari al 12.4% di share. Chi l’ha visto? su Rai3 si conferma in terza posizione ma cala a 1.657.000 spettatori per il 10.1% di share. La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva interessato 1.803.000 spettatori e (11.3%).

Ascolti tv, Amadeus e La Corrida spiccano il volo

Amadeus fa un grosso passo avanti con la seconda puntata de La Corrida, che ha incollato al video 1.060.000 spettatori (5.8%) nella prima parte dalle 21:35 alle 23:18 e 766.000 spettatori (7.7%) nella seconda parte in onda dalle 23:24 alle 0.32 col sottotitolo Il Vincitore. All'esordio aveva raggiunto 850.000 spettatori (5.8%).

Ascolti tv, Cazzullo batte Giordano: picchi al 9% per La7

Fuori dal Coro su Rete 4 invece scende a 670.000 spettatori (4.8%). Nella precedente puntata Mario Giordano aveva raggiunto 765.000 spettatori (5.5%). Il talk perde quindi ancora la sfida con Una Giornata Particolare, che su La7 cresce a 1.079.000 spettatori (6.4%) e fa picchi al 9,3% a quota 1,269.000. Lo scorso mercoledì Aldo Cazzullo aveva messo a segno 890.000 spettatori (5.4%). Una serata trionfale per La7, dopo lo scontro a Otto e Mezzo tra Lilli Grber e Matteo Salvini con share super in access prime time.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 13 novembre 2024 per le altre reti: Stucky su Rai2 con 1.314.000 spettatori (6.8%), Sole a Catinelle su Italia 1 con 1.265.000 spettatori (7.3%), 4 Ristoranti su TV8 con 488.000 spettatori (2.5%).