Ascolti tv, Sciarelli dopo le polemiche sulle Frecce Tricolori riparte al 10%

Ascolti tv ieri 17 gennaio 2024: Federica Sciarelli ha commentato piccata la scelta della Rai1 di posticipare il programma e sostituirlo con un documentario sulle Frecce Tricolori

Canale 5 vince negli ascolti tv con la prima puntata de I fantastici 5, che ha incollato al video 3.015.000 spettatori con il 17.5% di share. Secondo posto per Rai1 con il film Mio fratello rincorre i dinosauri, che ha interessato 2.310.000 spettatori pari al 13.1% di share. Segue poi Chi l'ha visto? su Rai3 con 1.678.000 spettatori pari al 10.3% di share. Nell'ultima puntata Federica Sciarelli aveva ottenuto 1.902.000 spettatori (11.4%).

Chi l'ha visto? sarebbe dovuto andare in onda anche la scorsa settimana ma è stato sostituito in palinsesto da un documentario sulle Frecce Tricolori. La cosa non sembra essere piaciuta più di tanto a Sciarelli, che a inizio puntata, dopo gli auguri di buon anno ai telespettatori, ha sottolineato come basti "un soffio" per passare dalle Frecce Tricolori a Chi l’ha Visto?. "Anche noi voliamo alto, anzi con voi voleremo altissimi in questo nuovo anno" ha aggiunto la conduttrice.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 17 gennaio 2024 per le altre reti: The swarm - Il quinto giorno su Rai2 con 493.000 spettatori (2.7%), Mechanic: Resurrection su Italia 1 con 1.524.000 spettatori (8.4%), Fuori dal coro su Rete 4 con 900.000 spettatori (6.5%). La scorsa settimana Mario Giordano aveva raggiunto 1.120.000 spettatori (7.6%). Una giornata particolare - La Fuga di Napoleone dall'Elba su La7 con 956.000 spettatori (5.4%). L'ultimo dei Mohicani su TV8 con 338.000 spettatori (1.9%), Un principe per Natale sul Nove con 381.000 spettatori (2.1%).