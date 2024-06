Ascolti tv, segnali di vita per Berlinguer ma Gruber la raddoppia nello share

Ascolti tv ieri 19 giugno 2024: Otto e Mezzo cresce a 1.5 milioni di spettatori per l'8,5% di share

Canale 5 per gli ascolti tv ieri 19 giugno 2024 per l'access prime time arriva a 2.261.000 spettatori pari al 12.8% di share. Seguono sulle altre reti: TG2 Post con 597.000 spettatori (3.3%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.302.000 spettatori (7.4%), Viaggio in Italia su Rai3 con 1.056.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole con 1.611.000 spettatori (8.9%).

Prima di Domani su Rete 4 con 699.000 spettatori (4%). Nella precedente puntata Bianca Berlinguer aveva ottenuto 642.000 spettatori (3.7%). Otto e Mezzo su La7 con 1.519.000 spettatori (8.5%). Il martedì Lilli Gruber aveva raggiunto 1.425.000 spettatori (8%).