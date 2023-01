Ascolti TV ieri 26 gennaio 2023: Dritto e Rovescio straccia Piazzapulita

Ascolti TV ieri 26 gennaio 2023: Del Debbio chiude con oltre 1 milione di spettatori per il 6,9% di share

Rai1 è prima negli ascolti TV del giovedì sera con la fiction Che Dio Ci Aiuti 7, che ha appassionato 4.580.000 spettatori pari al 24.4%. Canale 5 è secondo con Odio l’Estate, che ha divertito 2.147.000 spettatori pari al 12.1% di share. Terzo posto per Harry Potter e il prigioniero di Azkaban su Italia 1 con 1.225.000 spettatori pari al 6.7% do share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 26 gennaio 2023 per le altre reti: Jojo Rabbit su Rai2 con 774.000 spettatori (4%), Splendida Cornice su Rai3 con 676.000 spettatori (3.4%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con un a.m. di 1.038.000 spettatori (6.9%), Piazza Pulita su La7 con 844.000 spettatori (5.7%), Quelle Brave Ragazze su TV8 con 514.000 spettatori (2.5%), Redemption – Identità nascoste sul Nove con 479 .000 spettatori (2.5%).

Ascolti TV ieri 26 gennaio 2023 nell'access prime time

Rai1 resta prima anche negli ascolti TV ieri 26 gennaio 2023 con Soliti Ignoti, che raccoglie 5.138.000 spettatori con il 23% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 4.211.000 spettatori (19%), NCIS su Italia 1 con 1.531.000 spettatori (6.9%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.580.000 spettatori (7.2%), Stasera Italia su Rete 4 con 929.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 776.000 spettatori (3.5%), nella seconda e Otto e Mezzo su La7 con 1.352.000 spettatori (6.1%).