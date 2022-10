Ascolti TV ieri 26 ottobre 2022: flop per Renato Zero, Controcorrente in calo

Ascolti TV ieri 26 ottobre 2022: il talk con Veronica Gentili chiude con 651mila spettatori per il 4,5% di share

Rai1 si piazza nuovamente al primo posto negli ascolti TV del mercoledì con la replica de Il Commissario Montalbano, che ha conquistato 3.328.000 spettatori pari al 18.8% di share. La prima puntata di 070 – Speciale Renato Zero su Canale 5 (dalle 21:41 alle 00:34) è seconda con 2.269.000 spettatori con uno share del 15.4%. Terzo posto per Chi l’ha Visto? su Rai3 con 1.808.000 spettatori e il 10.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 26 ottobre 2022 per le altre reti: Man on Fire – Il fuoco della vendetta su Rai2 con 709.000 spettatori (4.2%), Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) su Italia 1 con 753.000 spettatori (4.2%), Controcorrente – Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 651.000 spettatori (4.5%), Atlantide – Storie di uomini e di mondi riparte su La7 con 527.000 spettatori (4%), X Factor su TV8 con 594.000 spettatori (3.5%), Ma tu di che segno 6? sul Nove con 289.000 spettatori (1.6%).

Ascolti TV ieri 26 ottobre 2022 nell'access prime time

Rai1 mantiene la prima posizione anche negli ascolti TV ieri 26 ottobre 2022 nell'access prime time grazie a Soliti Ignoti – Il Ritorno, visto da 4.286.000 spettatori con il 20.6% di share. Seguono poi sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.179.000 spettatori (15.3%), N.C.I.S. New Orleans su Italia 1 con 1.130.000 spettatori (5.5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.435.000 spettatori (7.1%), e Un Posto al Sole con 1.757.000 spettatori (8.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.194.000 spettatori nella prima parte (6%) e 1.035.000 spettatori nella seconda (4.9%), Otto e Mezzo su La7 con 1.687.000 spettatori (8.1%).