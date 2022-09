Ascolti TV ieri 26 settembre 2022: l'Italia stravince in campo e sullo schermo

Ascolti TV ieri 26 settembre 2022: lo speciale sulle elezioni di Propaganda Live è il talk più visto con oltre 1 milione di spettatori e il 6,8% di share

La Nazionale stravince negli ascolti TV su Rai1. La partita di Nations League Ungheria-Italia è stata vista da 6.949.000 spettatori pari al 31.4% di share. Seconda posizione per il Grande Fratello VIP 7 su Canale 5 con 2.447.000 spettatori pari al 17.8% di share. Medaglia di bronzo per Stasera tutto è possibile su Rai2 con 1.300.000 spettatori pari al 8.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 26 settembre 2022 per le altre reti: PresaDiretta su Rai3 con 1.063.000 spettatori (5.1%), Quarta Repubblica su Rete 4 con 992.000 spettatori (6.5%), Jack Ryan – L’iniziazione su Italia 1 con 1.151.000 spettatori (5.8%), Speciale Propaganda Live su La7 con 1.015.000 spettatori (6.8%), Gomorra – La serie su TV8 con 277.000 spettatori (1.4%), Little Big Italy sul Nove con 310.000 spettatori (1.5%).

Ascolti TV ieri 26 settembre 2022 nell'access prime time

Per gli ascolti TV ieri 26 settembre 2022 nell'access prime time è Canale 5 a conquistare la vetta con Paperissima Sprint, visto da 2.778.000 spettatori pari al 12.3%. Seguono sulle altre reti: N.C.I.S. New Orleans su Italia 1 con 1.214.000 spettatori (5.5%), Via dei Matti n° 0 su Rai3 con 983.000 spettatori (4.7%) e Un Posto al Sole con 1.338.000 spettatori (5.9%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.307.000 spettatori (6.1%) nella prima parte e 1.175.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.813.000 spettatori (8.1%).