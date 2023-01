Ascolti TV ieri 4 gennaio 2023: Zona Bianca si conferma, sorpresa Sister Act

Ascolti TV ieri 3 gennaio 2023: il programma condotto da Brindisi chiude con 902mila spettatori per il 6% di share

Rai1 stravince negli ascolti TV del martedì sera con Pattini d’Argento. Il film ha appassionato 2.933.000 spettatori pari al 18.2% di share. Natale da Chef su Canale 5 è secondo con 1.727.000 spettatori pari al 10.5% di share. Sister Act – Una svitata in abito da suora su Rai3 si piazza al terzo posto con 1.865.000 spettatori pari ad uno share del 10.1%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 3 gennaio 2023 per le altre reti: Charlie’s Angels su Rai2 con 886.000 spettatori (5%), Un’Impresa da Dio su Italia 1 con 1.191.000 spettatori (6.4%), Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 902.000 spettatori (6%), Schegge di Paura su La7 con 507.000 spettatori (3.1%), Quando arriva il Natale su TV8 con 568.000 spettatori (3.1%), Imagine John Lennon sul Nove con 219.000 spettatori (1.2%).

Ascolti TV ieri 3 gennaio 2023 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 3 gennaio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che ottiene 4.946.000 spettatori con il 23.6% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con una media di 3.549.000 spettatori (17.1%) NCIS su Italia 1 con 1.426.000 spettatori (6.9%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.389.000 spettatori (6.8%), Controcorrente su Rete 4 con 885.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 871.000 spettatori (4.1%) nella seconda, In Onda su La7 con 1.308.000 spettatori (6.2%).