Ascolti TV ieri 4 ottobre 2022: Cartabianca meglio di DiMartedì-Fuori dal coro

Ascolti TV ieri 4 ottobre 2022: il programma di approfondimento con B. Berlinguer è il primo talk con oltre 1 milione di spettatori e il 5,86% di share

Canale 5 vince negli ascolti TV del martedì con la partita Inter-Barcellona di Champions League, che ha incollato allo schermo 4.736.000 pari al 22,54% di share. Seconda posizione per Rai1 con la serie Morgane detective geniale 2 che nella prima puntata ottiene 3.369.000 telespettatori pari al 16,06% di share. La prima puntata de Le Iene su Italia 1 si piazza al terzo posto con 1.124.000 pari all'8,17% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 4 ottobre 2022 per le altre reti: Cartabianca su Rai3 con 1.017.000 spettatori (5,86%), DiMartedì su La7 con 978.000 spettatori (5,41%), Fuori dal coro su Rete 4 con 718.000 telespettatori (4,78%), Pechino Express – La rotta dei sultani su TV8 con 666.000 telespettatori (3,52%) Jumanji – Benvenuti nella giungla su Rai2 con 626.000 (3,22%) e Non c’è più religione sul Nove con 250.000 spettatori (1,25%).

Ascolti TV ieri 4 ottobre 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende il primo posto negli ascolti TV ieri 4 ottobre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il ritorno, visto da 4.460.000 spettatori pari a 20.33% di share. Seguono poi sulle altre reti: Striscina la notizina su Canale 5 3.806.000 spettatori (18,15%), Blob su Rai3 con 884.000 spettatori (4,65%), Via dei Matti n.0 con 777.000 spettatori (3,84%) e Il cavallo e la torre con 1.373.000 (6,51%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.162.000 spettatori (5,38%), Stasera Italia su Rete 4 con 870.000 spettatori nella prima parte (4,14%) e 841.000 spettatori nella seconda (3,79%), Otto e mezzo su La7 con 1329.000 spettatori (6,08%).