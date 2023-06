Ascolti tv, il duo Lollobrigida-Conte convince: Del Debbio vola oltre l'8%

Ascolti TV ieri 8 giugno 2023: Dritto e Rovescio meglio di Piazzapulita con 1.12 milioni di spettatori per l'8,4% di share

A Canale 5 bastano le repliche di Zelig per vincere negli ascolti TV del giovedì. Il programma è stato visto da 1.981.000 spettatori pari al 14.4% di share. Rai1 si piazza dietro con il film Gli Anni Più Belli, che ha appassionato 1.982.000 spettatori pari al 12.4% di share. Rete 4 è al terzo posto con Dritto e Rovescio, che chiude con un a.m. di 1.120.000 spettatori per l’8.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 8 giugno 2023 per le altre reti: Chicago Fire su Italia 1 con 1.185.000 spettatori (6.7%), Spirale di Bugie su Rai2 con 744.000 spettatori (4.1%), Indovina chi Viene a Cena su Rai3 con 628.000 spettatori (3.8%), Speciale Piazza Pulita: Fango su La7 con 805.000 spettatori (4.5%), Made in Italia – Una Casa per Ritrovarsi su TV8 con 385.000 spettatori (2.2%), The November Man sul Nove con 427.000 spettatori (2.6%).