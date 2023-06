Piazzapulita, stasera: "Fango", puntata dedicata all'alluvione in Emilia

Piazzapulita, ospiti stasera: puntata dedicata interamente all'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna

Oggi 8 giugno 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Per questa puntata speciale è stato scelto il nome evocativo di "Fango". Questa sera infatti ampio spazio sarà dedicato all'alluvione che ha devastato l'Emilia Romagna tramite reportage che raccontano come la crisi climatica abbia avuto un impatto tangibile sul nostro Paese, mentre rimangono invece inascoltati gli appelli degli attivisti per l'ambiente.

Il paradosso è che fino a qualche giorno fa si contavano i danni dovuti alla siccità. Oggi invece l'Emilia Romagna è coperta di acqua e fango. I cambiamenti climatici hanno certamente un peso importante in questa situazione ma anche l'uomo ci mette del suo tra incuria, assenza di manutenzione e scelte politiche lontane dagli interessi del territorio.

In studio Stefano Massini con uno dei suoi racconti oltre a Tito Boeri, Mario Calabresi, Stefano Cappellini, Nunzia De Girolamo, Selvaggia Lucarelli, Antonio Padellaro e Alessandra Sardoni.