Ascolti tv: Scherzi a parte debutta oltre il 21%, Controcorrente supera il 5%

Ascolti tv ieri sera prime time di domenica 12 settembre

Scherzi a parte' debutta su Canale 5 e si aggiudica gli ascolti della prima serata di ieri con 3.506.000 telespettatori e il 21,29% di share. 'Sul tetto del mondo', il docu-drama di Rai1 sulla vita dell'alpinista Walter Bonatti e sul suo rapporto con l'attrice Rossana Podestà, ha ottenuto 2.405.000 telespettatori e il 13,13%.

Terzo posto per Rai2 che con 'N.C.I.S. Los Angeles' ha registrato 1.119.000 telespettatori e il 5,47% e, a seguire, con 'N.C.I.S. New Orleans', 1.189.000 con il 6,08% di share. Appena fuori dal podio Retequattro che con 'Come un uragano' ha conquistato 686.000 telespettatori e il 3,82% di share, mentre su Rai3 'Martin Eden' è stato visto da 671.000 telespettatori pari al 3,71%.

Su Tv8 'MasterChef' ha totalizzato 504.000 telespettatori e il 3% e Italia1 con 'Pressing' ne ha interessati 535.000 con il 2,67%. La7 con 'Atlantide' ha segnato il 2,6% con 348.000 telespettatori e Nove chiude la classifica con 'Corpi da reato', visto da 328.000 telespettatori pari all'1,9% di share.

Ascolti tv ieri sera access prime time

Nell'access prime time domina Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il ritorno' che ha ottenuto 4.065.000 telespettatori e il 20,12% di share. Su Canale 5 'Paperissima Sprint' ha avuto 3.008.000 telespettatori e il 14,87% di share. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 840.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Sapiens Files interessa 805.000 spettatori pari al 4.1%.

Su Rete4 Controcorrente ha radunato 1.032.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.016.000 spettatori (5%) nella seconda parte. Su La7 Meraviglie senza Tempo – Venezia sigla 466.000 spettatori (2.3%). Su Tv8 il Motociclismo – dalle 20:29 alle 21:18 – è visto da 738.000 spettatori pari al 3.7%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 278.000 spettatori (1.4%).

Anche nel preserale Rai1 ha vinto con 'Reazione a catena', visto da 3.477.000 telespettatori pari al 22,27%, contro 1.914.000 e il 12,56% di 'Caduta libera! Il weekend' di Canale 5.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 6.689.000 telespettatori e il 33,54% di share, e l'intera giornata con 2.964.000 e il 31,93%. La seconda serata è andata invece ai canali Mediaset con 3.374.000 telespettatori e il 36,92% di share.