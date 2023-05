Cartabianca, da Boldrini a Isoardi: ospiti e anticipazioni 16 maggio

Cartabianca, ospiti e anticipazioni 16 maggio

Elezioni amministrative, guerra in Ucraina e non solo: martedì 16 maggio alle ore 21:20 c’è una nuova puntata di Cartabianca nel prime time di Rai 3. Il talk di Bianca Berlinguer vedrà vari ospiti sfilare in studio o collegarsi da remoto e partecipare al dibattito sui temi proposti. Quali saranno gli ospiti? La lista: Laura Boldrini, Partito Democratico, Isabella Tovaglieri, Lega, Riccardo Magi, segretario +Europa, Lodo Guenzi, cantautore. Francesco Borgonovo, vicedirettore La Verità, Luisella Costamagna, giornalista, Alessandro Orsini, prof. Sociologia del terrorismo internazionale, Pietro Senaldi, condirettore Libero, Mario Tozzi, geologo, Elisa Isoardi, conduttrice tv, Luigi Scordamaglia, consigliere delegato Filiera Italia, Susanna Schimperna, scrittrice Simone Montuschi, presidente Essere Animali e Mauro Corona, alpinista e scrittore. Iscriviti alla newsletter