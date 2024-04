Domenica in, una giornalista del Corriere in studio da Mara Venier

Domenica In, gli ospiti di Mara Venier

Domenica 28 aprile su Rai 1 dalle ore 14 andrà in onda, in diretta, una nuova puntata di Domenica In. Stando alle anticipazioni di TvBlog, Mara Venier avrà in studio Kabir Bedi, interprete della famosissima serie di Sergio Sollima Sandokan. Insieme a lui ci saranno anche Candida Morvillo, Barbara Alberti, Katia Ricciarelli e Rossella Erra.

La puntata sarà dedicata, inoltre, a Lory Del Santo che sarà in studio per un'intervista con la conduttrice. Nella prossima puntata del varietà ci sarà anche Roberto Bolle, poi Leo Gassman, Adriano Giannini e Riccardo Scamarcio che parleranno del loro film Sei fratelli, e infine Andrea Sannino.