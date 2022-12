Dritto e Rovescio, ospiti stasera: focus sul modello Veneto di Zaia

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervisterà il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia

Oggi 15 dicembre 2022 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. All'ultima puntata dell'anno parteciperà il Presidente del Veneto, Luca Zaia.

In questa puntata di Dritto e Rovescio si affronteranno diversi temi. Ampio spazio al Qatar-gate, con documenti e interviste inedite, e a un approfondimento sul reddito di cittadinanza, con le continue polemiche per le modifiche decise dal nuovo esecutivo e con la denuncia di alcuni imprenditori per i quali la mancanza di lavoratori stagionali sia da imputare proprio al sussidio.

Tra gli altri ospiti della serata: Giovanni Toti, Giovanni Donzelli, Luigi De Magistris, Michele Gubitosa, Matteo Ricci, Matilde Siracusano, Silvia Sardone, Eleonora Evi, Michela Brambilla e Gianfranco Librandi.

Dritto e Rovescio tornerà in onda dopo le festività il 12 gennaio 2023.