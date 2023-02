Fuori dal Coro, ospiti stasera: Facchinetti racconta la rapina in villa

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi Giordano intervista Matteo Salvini sui risultati delle Regionali

Questa sera 14 febbraio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà l’intervista al vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per commentare i risultati delle elezioni regionali.

Spazio a un’inchiesta sul mondo degli anarchici, mentre continuano le manifestazioni di piazza. Nel corso della serata, focus sul tema dei salari tra la conferma del maxi-aumento ai deputati siciliani e il mancato pagamento di molti lavoratori in diverse parti dell’Italia. E, ancora, una pagina sulla sanità: dai presunti effetti avversi dei vaccini per il Covid-19 ai casi di alcuni calciatori che si sarebbero ammalati di SLA alla fine della carriera.

Infine, un approfondimento sulla sicurezza con il racconto di Francesco Facchinetti sulla rapina ai danni del padre Roby Facchinetti e gli ultimi aggiornamenti sulle occupazioni abusive di abitazioni.