Fuori dal Coro, ospiti stasera: inchiesta sui boschi tra Milano e Varese nelle mani dello spaccio di stupefacenti. Tutti i temi

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà degli ultimi casi di cronaca, incendi di Los Angeles e malasanità

Questa sera 15 gennaio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", saranno i recenti casi di cronaca che hanno fatto più discutere: dalle presunte molestie a Milano la notte di Capodanno, all’aggressione avvenuta a Napoli ai danni di un 70enne che è stato colpito alla testa con un bastone da un giovane migrante senza un apparente motivo, fino al caso della donna che si è tolta la vita lanciandosi da una finestra al quarto piano della sua casa a Genova e per cui la procura ha aperto un fascicolo, contro ignoti, per istigazione al suicidio.

Un’inchiesta, inoltre, sulla situazione nei boschi tra Milano e Varese che sembrano essere sotto il giogo della criminalità per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

E ancora, una pagina sugli incendi che continuano a devastare Los Angeles, dove fioccano le accuse di cattiva gestione da parte delle amministrazioni, e un focus sulle lunghe liste d’attesa negli ospedali pubblici con il racconto, tra gli altri, di un 76enne che in Abruzzo si è visto fissare un controllo post-intervento nel 2027. Infine, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case. Tra gli ospiti di Mario Giordano: il generale Roberto Vannacci.