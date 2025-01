Vannacci: "La sinistra manesca e rabbiosa protegge chi delinque. Incondizionata fiducia nelle forze dell'ordine"

"Non ci intimidiamo, anzi, ogni vigliacca manifestazione di questo genere non fa altro che rinsaldare la nostra incondizionata fiducia nelle forze dell'ordine e il nostro credito nella democrazia"



"Vergognose e ignobili le manifestazioni violente di ieri contro le forze dell'ordine che hanno devastato città e causato feriti tra poliziotti e carabinieri". Lo afferma ad Affaritaliani.it l'eurodeputato della Lega Roberto Vannacci, commentando le manifestazioni non solo a Roma ma in molte città italiane per la morte del giovane Ramy che sono sfociate in violenze contro le forze dell'ordine.



"Questo è il risultato di una sinistra manesca e rabbiosa che, da anni, delegittima le forze dell'ordine cercando sempre di proteggere chi delinque e inneggia alla rivolta sociale cercando di sopraffare la maggioranza che invece cerca più sicurezza e benessere. Non ci intimidiamo, anzi, ogni vigliacca manifestazione di questo genere non fa altro che rinsaldare la nostra incondizionata fiducia nelle forze dell'ordine e il nostro credito nella democrazia che rende inoffensivo chi rappresenta un pericolo per la società", conclude Vannacci.



