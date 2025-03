Lucky Luciana, le Anime Nere in musica - Video

Lucky Luciana, le Anime Nere in musica

Non è detto che si balli solo quando si è felici.

In Sudamerica intere generazioni di musicisti hanno dato vita a una autentica scuola di pensiero sul cosa significhi evocare sentimenti malinconici senza rinunciare al ritmo. Lucky Luciana sa bene cosa voglia dire creare una miscela agrodolce in musica; lo zucchero del ritmo incalzante con un testo amaro che sa di sale.

Lei, che ama racchiudere racconti personali in ogni suo brano, spiega così l’ardita ricetta di Anime Nere, il nuovo singolo che anticipa l’uscita del debut album 'A un passo da me'

“E' un brano con cui piangerei mentre ballo, ovviamente perché so il momento nero che ho passato quando è nato. Molti dei miei brani arrivano da alcuni sogni che faccio che poi mi piace trascrivere e renderli musica per ringraziare e dare vita a quelle anime che mi han salvato quando io avevo smesso di credere alla vita: ‘Attorno anime nere che ballan tutte le sere’-

Sono felice di poter ballare ora con loro e spero che in molti lo faranno insieme a me”.





La messa a punto di questa formula è stata realizzata anche grazie al prezioso contributo artistico di Prodbyharley, musicista e producer (ha collaborato con Biondo, Erwin, Geremia) e di Laioung, artista, musicista e produttore mentre per gli arrangiamenti c'è la firma di Noemi Cappello parte del team di ogni progetto di L.L. Siamo nella terra dell'electro sound dal retrogusto deep house, filtrata con i più moderni effetti dell'autotune. Per Lucky Luciana la musica è "un posto sicuro", aiuta a difenderci e a liberare le emozioni che sono dentro di noi. Anime nere non è solo una canzone, è un viaggio da fare insieme. LUCKY TALK sulla rete e sui social Siccome oggi se non comunichi nel modo corretto quello che fai è come non aver generato nulla, Lucky Luciana ha ideato sui Social il Lucky Talk, un racconto a puntate. Si tratta della sua vita, descrivendo alcune esperienze anche border, per es. come grazie alla musica sia riuscita ad uscire da una tossicodipendenza che si portava dietro da tantissimi anni e che le stava portando via luce e felicità. Cercherà di trasmettere in modo umile quello ciò che lei ha appreso seguendo la luce che abbiamo dentro e che spesso smettiamo di seguire per paura o per altri motivi, come per esempio l’ego.

CHI E' LUCKY LUCIANA

Lucky Luciana nasce in Calabria e la sua passione per la musica arriva sin dalla tenera età. Ha sempre scritto brani e libri sin da piccola senza mai mettersi in gioco, ha frequentato una scuola di scrittura creativa con la quale ha pubblicato un eBook e a 22 anni si iscrive ad un Accademia di canto e recitazione. Ha iniziato con il rap sapendo che il giorno in cui avrebbe acquisito le doti canore necessarie avrebbe intrapreso un percorso pop con influenze di vario genere. Attualmente studia con una vocal coach e prende lezioni di pianoforte oltre un corso di song writing per poter perfezionare la sua penna. Tutto questo l'ha portata ad amplificare le sue vedute e l’utilizzo della voce. In uscita con il singolo "Anime Nere", a breve sarà fuori il suo primo Album "A un passo da me".