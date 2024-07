Mbappè, chi è Dani Grace Almeida la donna che ha fatto gol nel cuore dell'asso del Real Madrid

Kylian Mbappé ha un nuovo amore calcistico da quest'anno (il Real Madrid), ma secondo Page Six anche a livello sentimentale. L'ex attaccante del Psg avrebbe infatti una relazione con la bellissima Dani Grace Almeida, modella e imprenditrice nata in California nel 1990 (otto anni più grande del centravanti della Francia).

La splendida top model in passato è stata legata a un altro grande sportivo. Non un calciatore, ma una stella del basket, Blake Griffin l'ex campione dei Los Angeles Clippers (in Nba, dove ha giocato anche nei Detroit Pistons, Brooklyn Nets e Boston Celtic).

Kylian Mbappè e Dani Grace Almeida sarebbero stati avvistati a Miami in atteggiamenti piuttosto intimi e secondo la rivista inglese “si sono divertiti giocando a bowling al Lucky Strike per poi godersi una cena al Kiki on the River e infine fare festa al nightclub LIV. Erano molto intimi, si tenevano per mano e hanno sempre passeggiato mano nella mano".

Un indizio sull'amore tra l'attaccante del Real Madrid e la modella già era uscito nel mondo del gossip, infatti recentemente Dani Grace Almeida era stata avvistata anche al Parco dei Principi per assistere una partita del Psg.

Se l'indiscrezione di cronaca rosa sarà confermata, dal prossimo autunno la vedremo sulle tribune del Santiago Bernabeu...