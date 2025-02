Vannacci a Sanremo: "Bella serata, meno male che non c’erano uomini con la gonna"

Il generale ed eurodeputato della Lega Roberto Vannacci ha partecipato alla terza serata del Festival di Sanremo 2025 insieme alla moglie, Camelia Mihailescu.

Uscendo dall’Ariston, Vannacci ha commentato: «Una bellissima serata, difficile dire chi mi è piaciuto di più», sottolineando di non essere un abituale spettatore del Festival. Ma a far discutere è stata soprattutto l’affermazione della moglie: «Da apprezzare che questa volta non abbiamo visto uomini con la gonna», un pensiero subito condiviso dallo stesso eurodeputato.