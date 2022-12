Zona Bianca ospiti stasera: tutto sul destino del reddito di cittadinanza

Zona Bianca ospiti stasera: spazio su reddito di cittadinanza e lo scandalo Qatar-gate

Martedì 20 dicembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 un nuovo appuntamento con Zona Bianca, il talk di politica, attualità e costume condotto da Giuseppe Brindisi. Nel corso della serata, alla luce della prima manovra del governo di Giorgia Meloni, ampio spazio sarà dedicato al reddito di cittadinanza, ridotto da otto a sette dei mesi per gli occupabili nel 2023. Un focus, inoltre, sulle ultime notizie relative allo scandalo Qatar-gate.