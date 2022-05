Meteo, Italia nella morsa del caldo africano di Hannibal, picchi fino a 34°C

Meteo, Hannibal e il caldo africano: blocco anticiclonico sull'Italia. Previsioni

L'anticiclone africano Hannibal si sta espandendo sempre più sul nostro Paese, supportato da masse d'aria molto calde e dalle caratteristiche pienamente estive. Di fatto questa particolare configurazione meteo è tipica del mese di Luglio (specie negli ultimi 15/20 anni), con una sorta di blocco anticiclonico in grado di provocare le prolungate ondate di calore. Nei prossimi giorni dunque è atteso l'apice del caldo africano di Hannibal, con picchi superiori ai 30 gradi in molte località.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it comunica che si tratterà di una fase climatica davvero anomala: in questo periodo dell'anno (metà di Maggio) le temperature massime medie oscillano in genere sui 20/24°C nelle principali città italiane; verso la fine settimana è atteso l'apice di questa ondata di calore africano, con punte massime addirittura fin verso i 34/35°C (e localmente anche superiori) in molte località.

Favorite per questo gran caldo saranno le pianure del Nord e nella fattispecie città come Torino, Milano e Bologna, nonché i settori tirrenici di Toscana e Lazio. A rendere ancora più insopportabile il caldo ci penserà la prima afa di stagione: infatti, le masse d'aria via via più calde in seno all'anticiclone si caricheranno di elevati tassi di umidità nel lungo tragitto sul mar Mediterraneo dal Sahara verso l'Italia; condizione questa ricordiamo di disagio fisico e quindi da non sottovalutare.

Inoltre, proprio come avviene in Estate, non è esclusa a priori la possibilità di temporali che localmente potrebbero risultare anche molto intensi entro metà settimana a causa dell'ingresso di spifferi di aria più fresca in quota in discesa dal Nord Europa; al momento le zone più coinvolte saranno dapprima l'arco alpino e le vicine pianure (Lunedì 16 Maggio) e poi anche parte delle zone interne del Sud peninsulare (Mercoledì 18 Maggio).

(da ilmeteo.it)



Meteo previsioni Italia prossimi giorni

Meteo previsioni lunedì 16 maggio 2022. Al Nord: a tratti instabile con temporali a carattere sparso. Al Centro: bel tempo, caldo. Al Sud: bel tempo, caldo.

Meteo previsioni martedì 17 maggio 2022. Al Nord: sole e caldo estivo su tutte le regioni. Al Centro: bel tempo, caldo, isolati piovaschi sui rilievi abruzzesi e molisani. Al Sud: temporali in Basilicata.

Meteo previsioni mercoledì 18 maggio 2022. Al Nord: temporali sparsi su Alpi, Prealpi e, localmente, fin verso le pianure adiacenti. Al Centro: bel tempo con isolati temporali sugli Appennini, caldo in aumento. Al Sud: fatta eccezione per qualche temporale pomeridiano lungo i settori montuosi calabresi, il tempo risulterà ampiamente stabile.

Meteo tendenza Italia prossimi giorni

Dominio dell’Anticiclone Hannibal anche nei giorni successivi, con tanto sole da Nord a Sud e possibili temporali pomeridiani confinati lungo i settori montuosi. Temperature al di sopra delle medie stagionali.