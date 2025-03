Scontro in FI Lombardia, Ivan Tassi nominato presidente Anci Giovani: Aldo Riva lascia il partito

Tensione in Forza Italia Lombardia, Ivan Tassi presidente Anci Lombardia: Aldo Riva esce dal partito

Ivan Mario Tassi, il giovane sindaco di Misano di Gera d'Adda, è stato eletto questa mattina presidente di Anci Giovani Lombardia. La sua elezione, che arriva al termine di un'assemblea tenutasi alle 10 presso la sede di Anci Lombardia in via Rovello 2, segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’associazione, che sarà ora guidata da Tassi e dalla sua lista di giovani amministratori.

Tra i primi a congratularsi con lui, Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale del partito, che ha dichiarato: "A nome di tutta la comunità di Forza Italia desidero rivolgere le più sincere congratulazioni a Ivan Tassi, nuovo presidente di ANCI Giovani. È una persona capace, preparata, che lavora con grande passione."

Tuttavia, la nomina non è stata esente da polemiche. Aldo Riva, sindaco di Dizzasco, ha deciso di lasciare polemicamente il partito e lo annuncia in una lettera indirizzata al deputato Alessandro Sorte, al Segretario Nazionale Forza Italia Giovani Stefano Benigni, al Consigliere Regionale Sergio Gaddi (Segretario Provinciale Forza Italia Como) e a Gianluca Fumagalli (Segretario Provinciale Forza Italia Giovani - Como), Riva ha espresso la sua decisione di abbandonare il partito.

Nella lettera, Riva scrive: "Con la presente desidero comunicarVi la mia decisione di lasciare Forza Italia, a seguito della mancata considerazione del mio nominativo nella lista dei componenti per l’elezione del rinnovo della Consulta Anci Giovani Lombardia." Ha poi aggiunto: "Dopo aver cercato, senza successo, chiarimenti in merito a questa decisione negli scorsi giorni, interpreto questa esclusione come un segnale inequivocabile di una divergenza di visione politica e di metodo rispetto ai vertici attuali del partito."

Nonostante il tono polemico, Riva conclude la lettera con un messaggio di gratitudine, affermando: "Desidero comunque esprimere la mia gratitudine per le opportunità di crescita personale e politica avute in questi anni, e auguro a tutti voi buon proseguimento nelle vostre attività, con l’auspicio che i valori moderati e liberali che hanno sempre caratterizzato Forza Italia possano continuare ad essere un riferimento nel panorama politico italiano."