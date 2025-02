Milano 2027, Sorte (FI): "Non si vince con la 'sardonizzazione' del centrodestra"

"Non è la 'sardonizzazione' del centrodestra che ci fa vincere Milano". Così, con una battuta coordinatore di Forza Italia in Lombardia Alessandro Sorte durante una conferenza stampa convocata per presentare un programma di sette punti per la sicurezza a Milano. Il riferimento di Sorte è a Silvia Sardone, consigliere comunale a Milano ed eurodeputata della Lega.

Per Sorte, nella sfida per le comunali del capoluogo lombardo "serve un messaggio per intercettare una parte della città che non vota più il centrodestra e che noi siamo convinti possiamo riportare a votarci. Con proposte per risolvere i problemi dei cittadini e che non servono a creare un clima di diffidenza e di paura".

Sorte: "Candidato sindaco? Abbiamo un nome in testa, ma non lo diciamo ora"

Silvia Sardone, ha aggiunto Sorte, "fa bene il suo mestiere, tanto rispetto per quello che fa e i voti che prende" ma "Milano ha bisogno di altre ricette. Il volto e il profilo per vincere Milano deve essere un profilo in sintonia con la città. E' una città prevalentemente moderata, quindi ha bisogno non solo di profili moderati ma anche di toni equilibrati". Quanto al candidato sindaco del centrodestra, "ne abbiamo in testa uno ma non è questo il momento. Innanzitutto una Forza Italia che torna a parlare di temi, come oggi con la sicurezza. Con proposte concrete. Poi lavoreremo sul profilo del candidato. Siamo a buon punto, vi stupiremo"

