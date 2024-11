Tenta di uccidere il fratello dandogli fuoco, arrestato un 38enne nel Milanese

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio con l'accusa di tentato omicidio ai danni del fratello. L'intervento è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 1 novembre, in una corte di via Sciacca, dove gli agenti, allertati per un’aggressione in corso, hanno udito grida provenienti da un ballatoio. Al loro arrivo, hanno trovato il sospettato con la maglia insanguinata e un uomo ferito, che si è rifugiato dietro di loro per chiedere aiuto. La vittima, visibilmente ustionata e in condizioni critiche, ha dichiarato agli agenti di essere stato aggredito dal fratello, smentendo la versione iniziale del sospettato, il quale sosteneva che il ferito si fosse dato fuoco da solo. Gli agenti hanno rapidamente allertato i soccorsi, data la gravità delle ustioni estese al viso e al busto.

La lite

Le prime ricostruzioni hanno rivelato che l’aggressione è scaturita da un litigio tra i due fratelli, entrambi cittadini stranieri, rispettivamente di 38 e 44 anni. Durante la lite, il fratello più giovane avrebbe cosparso l’altro con alcol etilico per poi dargli fuoco. La vittima ha cercato di salvarsi strappandosi gli abiti in fiamme e invocando aiuto dai vicini, ma l’aggressore ha cercato di impedirne il soccorso, affermando che l'uomo fosse ubriaco. Solo il tempestivo intervento degli agenti ha evitato il peggio, permettendo di trasferire la vittima in condizioni critiche al reparto grandi ustionati dell’ospedale Niguarda. L’aggressore, risultato irregolare sul territorio, è stato arrestato e trasferito in carcere con l’accusa di tentato omicidio.