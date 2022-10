12 rapine in 3 settimane, arrestato 53enne

La Polizia, coordinata dalla Procura di Milano, ha arrestato un 53enne accusato di aver messo a segno 12 rapine tra il 10 dicembre 2021 ed il 2 gennaio 2022 in farmacie e supermercati di Milano per un bottino totale di circa 6mila euro.

L'uomo fu già arrestato in flagranza lo scorso 3 gennaio



L'uomo, un italiano pregiudicato attualmente già in carcere per altri reati, fu arrestato in flagranza il 3 gennaio scorso dai poliziotti della Squadra Mobile per una rapina aggravata messa a segno in un supermercato di via Millelire.