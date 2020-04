1400 mascherine donate alla Croce Rossa di Cormano dai rappresentanti del M5S

Questa mattina, alle ore 13.30, presso la sede della Croce Rossa di Cormano in Via Comasinella, 13. Il Consigliere Regionale del M5S Lombardia Massimo De Rosa e l’eurodeputata Eleonora Evi hanno donato 1400 mascherine chirurgiche, alla Croce Rossa di Cormano. “Cormano è una comunità che sta combattendo. Cittadini, associazioni e volontari hanno messo in piedi uno sforzo incredibile per dare ognuno il proprio suo contributo al fine di fronteggiare la pandemia. Donare queste 1400 mascherine chirurgiche è il minimo che potessimo fare. È un piccolo gesto concreto per dimostrare che le istituzioni ci sono. Prima che portavoce siamo cittadini e vogliamo dimostrare che, nel nostro piccolo, siamo vicini alla nostra comunità” così il consigliere regionale Massimo De Rosa. “Siamo orgogliosi della comunità della quale facciamo parte. Abbiamo voluto dare un piccolo contributo perché limitarsi a dire grazie, a chi mette a rischio quotidianamente la propria vita per salvare quella degli altri, non basta. In questo periodo in cui come la maggior parte dei cittadini siamo costretti a lavorare da casa, ci siamo offerti di supportare l’amministrazione locale nei rapporti con le Istituzioni regionali, nazionali ed europee. Perché uniti si vince” commenta l’eurodeputata Eleonora Evi. Un gesto accolto con gratitudine da Croce Rossa: “Lavoriamo costantemente in uno stato di necessità, perciò gesti come questo sono per noi fondamentali. Colgo l’occasione per dire a tutti i volontari quanto sono fiero di loro. Tutti, nessuno escluso, ha continuato a dare la propria disponibilità. Nessuno ha mai pensato di tirarsi indietro” commenta orgoglioso il presidente Emilio Ghiringhelli. Presenti alla consegna anche il sindaco di Cormano Luigi Magistro e la consigliera comunale Valentina Giglioni.