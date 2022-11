155 milioni, incremento dell’11% Black Friday, cresce la spesa in Lombardia

In crescita a Milano, Monza Brianza, Lodi, la spesa online per il Black Friday, pari a circa 155 milioni di euro con un incremento dell'11% rispetto al 2021. Lo stima l'Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. In leggero aumento anche la quota delle vendite del Black Friday sul complesso di quelle del Natale: 11,9% (contro l'11,3% dello scorso anno).

Indagine di Confcommercio MiLoMb sull'orientamento delle imprese

Dall'indagine di Confcommercio MiLoMb sull'orientamento delle imprese (334 risposte, il 66% da Milano e area metropolitana - dati elaborati dall'Ufficio Studi) nel settore del dettaglio non alimentare il 40% delle imprese effettua sconti per il Black Friday con uno sconto medio del 24% (del 17%, invece, nei servizi) e il 45% delle imprese offre un servizio di pagamento rateizzabile. Per il periodo natalizio il 60% delle imprese non prevede cali di fatturato rispetto allo scorso anno: il 42% ritiene resterà immutato, il 18% stima un incremento. Più cauto il 40% delle imprese con una previsione di lievi decrementi per oltre la meta'. "

Marco Barbieri: “Gli sconti del Black Friday sono di fatto già vviati da tempo”

Gli sconti del Black Friday sono di fatto giaà avviati da tempo e non si limitano a quest'ultimo venerdì di novembre - afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - guardando al Natale, la maggioranza delle imprese ha prospettive moderatamente ottimistiche. Le incognite inflazione e caro energia certo pesano sulle valutazioni. Contro i rincari in bolletta e' importante il credito d'imposta, ma anche la possibilità di avere ristori".