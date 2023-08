23enne addescava minori su Tik Tok fingendosi ragazza: arrestato

Su Tik Tok si fingeva una ragazza per adescare minorenni, invitandoli a compiere atti sessuali in videochiamata. Poi diffondeva i video su varie chat erotiche o li utilizzava per minacciare le sue vittime. Per questa ragione lo scorso 6 agosto un 23enne della zona dell'Adda Martesana, nel Milanese, è stato arrestato. Le accuse nei suoi confronti sono di detenzione e produzione di materiale pedopornografico, adescamento di minorenni, pornografia minorile, violenza sessuale attraverso l'induzione a compiere atti sessuali mediante inganno e sostituzione di persona e tentata estorsione

La vittima, in particolare, ha raccontato di aver ricevuto un invito su "Tik Tok" da un profilo - risultato poi falso - per fare una videochiamata erotica su "Instagram" e "Whatsapp" nel corso delle quali una ragazza, che in realta' era il 23enne, dopo essersi denudata ed essersi mostrato in atteggiamenti intimi, lo aveva convinto a fare altrettanto, salvo poi interrompere le comunicazioni e inoltrare messaggi che minacciavano l'invio delle registrazioni dei video a tutti i contatti della rubrica della vittima a meno che non lo incontrasse per consumare un rapporto sessuale. All'incontro si sono presentati gli investigatori dell'Arma che hanno sequestrato i dispositivi elettronici del 23enne. Su questi sono stati trovati diversi file di natura pedopornografica.

Dall'analisi è emerso che fingendosi una donna era già riuscito a far cadere nella sua trappola altri minorenni per poi diffondere sul web i contenuti registrati illegalmente.