24 multe da 5mila euro a 83 anni. Ma lo scooter gli è stato rubato

24 multe da 5mila euro a 83anni ma lo scooter gli è stato rubato

Il signor Guido Scigliuzzo, classe 1939, ha preso 24 multe con lo scooter alla veneranda età di 83 anni. A raccontare la curiosa storia è il Corriere della Sera.

Lo scooter, nonostante il furto denunciato, è rimasto intestato all’uomo

Il pensionato, ex impiegato nel settore della logistica, ha subito nel luglio del 2022 il furto del suo scooter, ormai fermo a causa della sua invalidità e privo della copertura assicurativa. Dopo la denuncia per furto, le procedure non hanno seguito la giusta prassi. Così le multe causate dai comportamenti del ladro sullo scooter sono rimaste a carico dell’83enne.

Le mosse burocratiche

Sta di fatto – prosegue il racconto del Corriere - che la somma ad oggi richiesta dallo Stato per il saldo delle 24 contravvenzioni ammonta a circa 5 mila euro. Una cifra importante per un uomo che percepisce 800 euro al mese di pensione e, per giunta, non è colpevole delle multe. La via del ricorso è stata intrapresa presso gli uffici del giudice di pace di Milano.