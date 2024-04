25 Aprile a Milano, Anpi: "La Brigata ebraica parteciperà"

"La Brigata ebraica partecipera'" al corteo del 25 aprile a Milano "e questo e' un fatto importante perche' e' una delle brigate che ha contribuito alla Resistenza. Io ho notizie che parteciperanno molte altre persone della comunita'. Poi se singoli decidono di non partecipare ne prendiamo atto. Noi siamo contenti che partecipi la brigata". Lo ha detto il presidente dell'Anpi di Milano Primo Minelli durante una conferenza stampa sul 25 aprile in Casa della Memoria a Milano commentando l'assenza di eventuali esponenti della comunita' ebraica.

"Quando abbiamo condannato gli attacchi del 7 ottobre abbiamo detto che non bisogna usare gli ostaggi ai fine di una guerra", ha aggiunto a proposito della mancanza di un riferimento agli ostaggi nello slogan della manifestazione, "Cessate il fuoco ovunque", come chiesto dalla Comunita' ebraica. Tuttavia, "come abbiamo sempre detto, sarebbe curioso che in una manifestazione antifascista non si esaltasse la democrazia percio' prendiamo come positivo lo striscione della brigata che invoca la democrazia. Cosi' come e' curioso che scrivere su uno striscione cessate fuoco ovunque sia oggetto di polemiche. Lo dicono tutti, il papa, l'Onu, non puo' dirlo l'Anpi? La pace per noi e' un valore assoluto. Noi abbiamo incontrato tutte le comunita', ebraica, palestinese, islamica, perche' l'intento e' quello di una manifestazione unitaria", ha concluso.

In manifestazione sarà letto il monologo di Scurati

"Sicuramente lo leggeremo" il monologo di Antonio Scurati, "il comunicato sara' letto in tutte le piazze di Italia e lo faremo anche noi. Stiamo ragionando con il sindaco" su chi lo leggera'. Lo ha assicurato il presidente dell'Anpi.