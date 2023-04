25 Aprile a Milano, non solo corteo: musei aperti e gite fuori porta

Il 25 Aprile a Milano: una occasione per celebrare il 78esimo anniversario della Liberazione, ma anche un giorno di festa che giunge a conclusione di quello che per molti è stato un lungo ponte iniziato sabato 22 aprile. Smaltita la sbornia della Design week e del Fuorisalone, la città non si ferma e propone numerose attività per vivere la giornata. I musei promuovo infatti aperture straordinarie con una ricca varietà di mostre ed esibizioni. Porte aperte, tra gli altri al Museo del Novecento, al Museo Civico di Storia Naturale, alla Pinacoteca di Brera, al Mudec – Museo delle Culture e al Castello Sforzesco.

Le principali mostre visitabili a Milano il 25 aprile: da Magritte ai Gonzaga

Tra le iniziative speciali pensate in particolare per i più piccoli si segnala Holiday Top Stop, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Un'occasione per imparare divertendosi nei diversi laboratori allestiti, suddivisi per fasce d'età.

Al Mudec è visitabile la mostra "Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo: capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen", con ben 180 opere tra dipinti, sculture, disegni, documenti, manufatti. Al Politecnico si celebrano i 90 anni di Guido Crepax. Al Museo della Scala omaggio invece ai cento anni dalla nascita di Franco Zeffirelli. Al Museo del Duomo di Milano protagonisti invece gli Arazzi Gonzaga, con i disegni preparatori per la famosa serie delle Storie di Mosè presentati al pubblico per la prima volta dopo il restauro. Allo Spazio Ventura XI sino al 4 giugno visitabile la "mostra da brivido" Serial Killer Exhibition, nuovo format dedicato all'esplorazione degli angoli più remoti della mente.

Milano: ultimi giorni per Bubble World

Infine, segnaliamo una mostra aperta ancora per pochi giorni: Bubble World, negli spazi Lampo Scalo Farini: una suggestiva e divertente esperienza immersiva dedicata al mondo delle bolle

25 Aprile fuori Milano: eventi a Morimondo, Gaggiano, Abbiategrasso

Per chi pensa ad una gita fuori porta in luoghi facilmente raggiungibili, tre gli appuntamenti da segnarsi. La Festa del Latte a Morimondo , la manifestazione Fiori e Arte sul Naviglio a Gaggiano e la visita alla grande ruota panoramica di Abbiategrasso. Il 25 Aprile è infatti anche la festa di San Giorgio, patrono dei lattai. Nel borgo di Morimondo saranno presenti mercatini agroalimentari, hobbistici e stand gastronomici. Sono possibili anche visite guidate, laboratori, animazione per bambini. A Gaggiano invece mostra mercato di piante e fiori, artigianato artistico, enogastronomia per tutta la giornata presso l'Alzaia, con stand ma anche animazioni, musica, laboratori creativi e spettacoli itineranti per i più piccoli. In piazza Castello ad Abbiategrasso sino al 7 maggio aperta al pubblico la Grand Roue 34, una ruota panoramica alta ben 34 metri illuminata con proiettori led multicolor.

La manifestazione del 25 Aprile in Duomo a Milano