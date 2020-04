Milano, 25 aprile: antagonisti in strada, tensione con polizia



Momenti di tensione questa mattina a Milano, dove un gruppo di antagonisti è stato fermato da agenti di polizia mentre improvvisava un corteo non autorizzato in memoria dei partigiani. Il tutto sarebbe avvenuto poco prima delle 12:00 in zona Nolo, dalla parte di via Padova: i poliziotti hanno incrociato una quindicina di militanti dei "Carc".



Secodo quanto ripreso dai video fatti dai balconi si vedono agenti bloccare i manifestanti, tra cui ragazze e anziani. Uno di questi, in sella a una bici, è stato atterrato sull'asfalto. Una antagonista e' stata ammanettata e trascinata in auto per l'identificazione. Da via Fatebenefratelli fanno sapere che si trattava di persone note sorprese durante i controlli.