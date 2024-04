25 aprile: Milano,arrestato uno dei denunciati per odio razziale

25 aprile: arrestato uno dei denunciati per odio razziale

Uno dei nove giovani nordafricani accompagnati in questura e denunciati ieri per l'aggressione contro la Brigata ebraica e i City Angels in piazza del Duomo e' stato arrestato. L'accusa per il diciannove egiziano e' di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa e sarebbe stato ripreso nitidamente colpire con un bastone uno degli addetti al servizio d'ordine.