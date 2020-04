25 aprile, Sala: libertà diritto fragile da conservare con cura

25 aprile: Sala, liberta' diritto fragile da conservare con cura



"Cosa significhi la liberta' lo avete capito benissimo in questi giorni in cui siamo costretti a rinunciarci per combattere contro il virus". Queste le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, affidate a un video su Facebook in cui spiega le ragioni della Festa della Liberazione a "bambini e ragazzi". "Stiamo sacrificando - sottolinea Sala - la nostra liberta' per poter tornare assieme a vivere una nuova normalita'. Ma sono sicuro che questa brutta avventura ci insegna quale meraviglioso frutto di vita sia la liberta'. Ricordiamocelo sempre e difendiamola come il bene piu' prezioso che abbiamo, magari cantando ogni tanto la canzone dei partigiani 'Bella ciao'".



Il sindaco ha ricordato come, dopo la guerra di liberazione dal nazi-fascismo, "il 25 aprile i partigiani liberarono Milano e Torino, le due maggiori citta' del nord Italia ed e' per questo che ogni anno in quel giorno festeggiamo la festa della Liberazione. Cari bambini, dobbiamo essere grati e ricordare sempre il sacrificio di questi nonni e bisnonni che si sono battuti perche' tutti noi potessimo vivere in liberta'". Sala ha poi concluso: "Liberta' significa che tutti noi abbiamo la possibilita' di esprimere e seguire le nostre idee, di vivere in pace, senza che nessuno possa imporsi con la violenza. La liberta' e' un diritto, ma e' fragile e va conservata con cura".



"Cari bambini - aggiunge Sala - la guerra è la cosa più brutta del mondo. Non fidatevi di chi è sempre pronto a indicare un nemico. Potremmo anche avere idee diverse, dividerci e litigare, ma la guerra no, mai".