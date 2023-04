25 aprile, Sala: "Voglio esserci, auspico grande partecipazione"

Il prossimo 25 aprile alla manifestazione nazionale di Milano l'Anpi ha fatto sapere che sul palco non ci sarà nessuna carica dello Stato. Sul palco ci sarà invece come sempre il sindaco, Giuseppe Sala. "Il sindaco di Milano deve esserci e io voglio esserci, non vedo grandi cambiamenti rispetto a periodi precedenti - ha commentato Sala a margine di un evento in Comune -. Vediamo chi sarà per le nostre strade e in piazza Duomo perché in questo momento è importante che ci sia una grande partecipazione, che io auspico".

Il sindaco di Milano: "Noto che la città è vissuta un po' come alternativa e in contrapposizione al governo"

Ai giornalisti che gli hanno chiesto se sarà un 25 aprile milanese contro il governo di centrodestra Sala, ai microfoni dell'ANSA, ha risposto: "Noto che la città è vissuta un po' come alternativa e in contrapposizione al governo. Lo è per alcuni modi di intendere la politica e per la visione della società. Questo è un governo molto conservatore mentre noi siamo molto aperti a un'idea di progresso - ha aggiunto -. Però è anche necessario trovare formule per lavorare insieme. Continuo a dirlo: noi abbiamo bisogno del governo. E mi chiedo: il governo si rende conto che ha bisogno di Milano? Lo spero"