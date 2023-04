25 aprile, Schlein a Milano con il Pd

Il 25 aprile il Partito Democratico Milano Metropolitana sfilerà con la segretaria nazionale Elly Schlein dietro lo striscione "Nata dalla Resistenza".

Per celebrare l'anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo quest'anno i dem milanesi richiamano il governo alla responsabilità nei confronti della Resistenza e della Memoria.

Silvia Roggiani: "La nostra Repubblica democratica è nata dalla Resistenza antifascista"

"La nostra Repubblica democratica è nata dalla Resistenza antifascista - afferma la deputata e segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani -. Tra i monti e le colline, nelle città, in pianura, sotto il caldo rovente e nel gelo della neve, tra le barricate, nella sofferenza e nel coraggio delle staffette partigiane, nella scelta di chi ha imbracciato un fucile per la liberta'. E' qui che e' nata la nostra Repubblica, dalla Resistenza antifascista. E noi tutte e tutti, siamo suoi figli".

Il richiamo allo slogan scelto

Ecco il richiamo allo slogan scelto. "Con un governo che non riesce a parlare di antifascismo, tra i tentativi di revisionismo storico e le molteplici affermazioni aberranti anche di stampo suprematista e i sempre più frequenti rigurgiti nazifascisti che sfociano in vandalismi o aggressioni, questo 25 aprile partecipare sarà ancora piu' importante - aggiunge Roggiani -. Noi siamo antifascisti. La presenza di Schlein e' un messaggio importantissimo".