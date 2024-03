25 aprile, Stanzione (Cgil Milano): "Antifascisti uniti per un'Europa di pace"

25 aprile, Stanzione (Cgil Milano): "Tutti gli antifascisti siano mobilitati per un’Europa di pace"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Il segretario generale della Camera del Lavoro di Milano Luca Stanzione lancia un appello all’unità e alla pace in vista del 25 aprile. “Spira in Europa e nel mondo il vento della guerra” dice Stanzione al convegno sugli scioperi del 44 organizzata da Cgil, Anpi, Aned, Fondazione Di Vittorio e Comune di Milano. “I partigiani, le partigiane, le lavoratrici e i lavoratori che hanno lottato per la libertà, avevano lo sguardo dritto verso l’Europa di Altiero Spinelli, quell’Europa della libertà e della pace, che non aveva conosciuto la coesione per almeno due secoli. Questo 25 aprile deve vedere tutti gli antifascisti mobilitati per un'Europa unita, per un'Europa della pace e costruttrice di ponti, un'Europa che respinge l'antisemitismo che pure spira, un'Europa che è in grado di respingere tutti i neofascismi che rischiano di ripresentarsi alla storia di questo Paese e di questo continente”.