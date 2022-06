30mila fotografie online: nasce "Prospettiva Archivi"

In concomitanza con l'apertura di Archivissima e con la giornata internazionale degli archivi, Fondazione Fiera Milano ha messo online il portale www.prospettivarchivi.it, dove sono consultabili 30 mila fotografie: tutte le immagini dell'Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano inerenti sette grandi temi (Architettura, Design, Food, Innovazione, Milano, Moda e Personaggi) che da sempre contraddistinguono l'attività della Fiera di Milano.

Scatti di fotografi del calibro di Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin e Ferdinano Scianna

Fra queste spiccano gli scatti di fotografi del calibro di Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin e Ferdinando Scianna; e oltre 5000 immagini dell'Archivio di Franco Bottino, prima acquisizione del progetto. Prospettiva Archivi, voluto da Fondazione Fiera Milano con la collaborazione di Afip International, La Triennale di Milano e il contributo di Fondazione Cariplo, si propone di acquistare archivi fotografici per salvaguardare un patrimonio di immagini che e' a forte rischio di dispersione e trasformare l'archivio in uno strumento dinamico e funzionale con il supporto di Promemoria Group.

Tanti archivi di fotografi italiani non riescono a trovare spazio nelle collezioni pubbliche

Sono infatti tanti gli archivi di fotografi italiani che non riescono a trovare spazio nelle collezioni pubbliche o private e che quindi rischiano di cadere nell'oblio. Con Prospettiva Archivi Fondazione Fiera Milano vuole raccogliere, conservare dare valore a un patrimonio documentale di immagini, pensato come un vero e proprio giacimento culturale, organizzato e fruibile attraverso una piattaforma online e un calendario di appuntamenti espositivi e culturali rivolti al pubblico. Il portale presenta due importanti sezioni per esplorare questo patrimonio: protagonisti (www.prospettivarchivi.it/protagonisti/) e percorsi tematici (www.prospettivarchivi.it/percorso-tematico). Nella sezione protagonisti le immagini presentate sono raccolte sia in ordine alfabetico in base al personaggio ritratto, sia in base al "marchio" presentato nella foto. Sono oltre 289 le aziende presenti e oltre 300 le personalità mostrate. Nella sezione percorsi tematici sono presentate invece 9 "piccole mostre fotografiche" che permettono al visitatore di godere di una serie di immagini storiche collegate tra loro da uno stesso filo conduttore. L'Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano conserva la storia della Fiera di Milano attraverso i documenti prodotti dell'Ente Fiera fin dal 1920, anno della prima Fiera Campionaria. La quantità di documenti dell'Archivio supera il chilometro di metri lineari e comprende oltre 500mila immagini, 30mila volumi, 250 medaglie e distintivi, 5mila cataloghi, 100 manifesti oltre a giornali, libri, filmati e diversi fondi cartacei, che ci raccontano anche tante le storie delle aziende espositrici, dei visitatori, degli espositori, dei lavoratori. L'Archivio e' stato riconosciuto di notevole interesse storico da parte della Soprintendenza archivistica per la Regione Lombardia con notifica del 1 febbraio 2005.

Leggi anche: