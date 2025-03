Milano, 45enne investito in centro nella notte

Nella notte tra il 3 e il 4 marzo un uomo è stato investito in centro a Milano. Si trova in condizioni critiche, al momento è ricoverato all'ospedale San Raffaele. Il passante è stato travolto dopo le 3 di notte, in corso XXII marzo - centro città. E' stato il conducente ad allarmare i soccorsi. La Polizia locale sta ancora ricostruendo la dinamica della vicenda.