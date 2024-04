49 anni moriva Sergio Ramelli, il ricordo di Rampelli e La Russa

Oggi 29 aprile è l’anniversario della morte di Sergio Ramelli, studente militante del Fronte della Gioventù che, 45 anni fa, nel 1975, venne ucciso a Milano. In ricordo della sua morte ha scritto un post sui social il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (FDI).

Il ricordo di Rampelli

"Il 29 aprile 1975 ci sta nella pelle. Moriva a Milano un ragazzo di destra sprangato e ridotto in coma. A 49 anni di distanza è bello vedere ovunque le sue immagini postate da tutta Italia con il suo ricordo commovente. Difficile trasmettere quel clima di odio viscerale che si respirava nei quartieri, nelle scuole, nelle università. Un professore di Sergio consegnò un suo tema ai comunisti del liceo, loro lo affissero in bacheca evidenziando i suoi pensieri non allineati e scatenando una spirale di violenza contro di lui. Lo aspettarono sotto casa per colpirlo con una Hazet 36, una chiave inglese che lo avrebbe fatto sprofondare in una lunga agonia che non impietosì nessuno. Quando un consigliere comunale di Milano del Msi prese la parola per dare notizia della sua morte, parti un applauso di scherno, grida di giubilo si levarono dalla platea. Pazzesco, ma tragicamente vero".

Rampelli: "Guerra civile ingiusta e orribile"

Il deputato di FDI aggiunge: "Quella guerra civile strisciante non si potrà mai far capire, non ha la solennità di una guerra, e per questo suona ancora più ingiusta e orribile. Ti dava l'illusione della normalità, ma ti faceva convivere con la paura ogni giorno, ogni notte, ti limitava le libertà più innocenti, ti negava equità e giustizia". "Per questo - prosegue Rampelli - i rigurgiti di violenza che goffamente la sinistra radicale cerca di alimentare con il silenzio complice di molti vanno stroncati alla radice con la cultura eroica della non violenza. La grande consolazione è sapere che Sergio e tutti gli altri nostri ragazzi uccisi da un odio feroce resteranno sempre giovani, belli e coraggiosi. Mentre i nostri anni passano i loro volti rimangono gli stessi. Loro sono morti solo quel giorno, loro vivranno per l'eternità. Ciao Sergio".

La Russa: "Serve una pacificazione nazionale"

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa si è espresso in merito, ribadendo la necessità di ricordare il passato. Il ricordo di La Russa si è esteso anche ad Enrico Pedenovi, morto il 29 aprile del 1976, vittima di un’organizzazione terroristica di estrema sinistra. "Ricordiamo oggi con profonda commozione Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi, entrambi vittime della violenza politica di un'epoca segnata da profonde divisioni. È doveroso ricordare il passato e rinnovare l'omaggio e la memoria dei tanti caduti ma è altrettanto importante impegnarci tutti i giorni affinché non ritornino quegli anni così difficili. Con forza rigettiamo l'odio politico da qualunque parte esso provenga e lavoriamo a una vera pacificazione nazionale", scrive sui social il presidente del Senato.

"La uso veramente poco, vengo tutti gli anni in maniera convinta". A dirlo e' stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia in ricordo di Sergio Ramelli rispondendo a chi gli chiedeva un commento in merito al fatto che il Presidente del Senato, La Russa, si auspica che il sindaco Sala prima della fine del suo mandato venga alla cerimonia con la fascia tricolore. "Ogni anno succede. Ci sono sindaci che la fascia la mettono tantissimo, io la metto pochissimo. Non la metto nemmeno per esempio quando vado alla commemorazione di Brasili o Amoroso per esempio", ha concluso.