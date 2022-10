7 colpi in tre settimane. Fermato il rapinatore di Porta Venezia

Un 44enne italiano è stato sottoposto a fermo dalla Polizia a Milano per 7 rapine, commesse e tentate nelle ultime tre settimane, ai danni di negozi in zona Porta Venezia. Gli agenti della volante del commissariato Garibaldi Venezia lo scorso 17 settembre sono intervenuti per la rapina segnalata a un supermercato di via Filzi: la 23enne addetta alla cassa ha dichiarato ai poliziotti che un uomo, verso le ore 17.30, dopo aver poggiato con fare minaccioso una lattina di birra sul nastro, le ha intimato di consegnarli l’incasso facendole credere di essere in procinto di estrarre un coltello dalla tasca dei pantaloni prima di prendere le banconote e scappare.